»Dovolj z delitvami na naše in vaše«

»Premalo nas je, da bi se delili na naše in vaše, če želimo uspeti. Vsekakor pa si kot koroška Slovenka želim, da bi bilo več predstavnikov manjšin aktivno vključenih v odločevalsko politiko in življenje matične Slovenije,« pravi v intervjuju za Primorski dnevnik nova slovenska ministrica Angelika Mlinar. Njeno izvolitev so, kot znano, spremljale zelo ostre polemike v slovenskem Državnem zboru, novo ministrico pa so navdušeno pozdravili Slovenci v Avstriji, čestitali so ji tudi zastopniki Slovencev v Italiji.

»Ko sem sprejela povabilo za prevzem ministrske funkcije v Sloveniji, sem sprejela odločitev, da sem se ob morebitnem negativnem mnenju Avstrije glede dvojnega državljanstva, avstrijskemu državljanstvu tudi pripravljena odpovedati«, je razkrila Angelika Mlinar. Do odpovedi ni prišlo, saj ji je Dunaj, kot veleva avstrijska zakonodaja, formalno dovolil pridobitev slovenskega državljanstva, tako da ima ministrica za kohezijo iz vrst Stranke Alenke Bratušek sedaj avstrijsko in slovensko državljanstvo.