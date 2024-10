Pregledati morajo še eno tretjino območja

V Novi Gorici so v nedeljo uspešno onesposobili že osmo letalsko bombo, ki so jo odkrili med gradbenimi deli na območju novogoriške železniške postaje v zadnjem poldrugem letu. Ob zaključku intervencije je poveljnik Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič pojasnil, da morajo pregledati še eno tretjino območja, kjer izvajajo gradbena dela.

»Najprej se zahvaljujem Novogoričanom in Goričanom, da smo lahko takoj po začetku sirene začeli z delom. V prvi fazi se je vžigalnik odvil brez težav. V drugi fazi, kjer je bilo potrebno izvleči še en detonator, se je malo zataknilo, vendar je pirotehnik Aljaž Leban že pred časom prav za ta namen pripravil orodje. Potem smo uspešno onesposobili bombo, začasno jo bomo odpeljali v skladišče in bo v roku treh mesecev uničena. Zdaj moramo pregledati še eno tretjino območja. Obstaja možnost, da najdemo še kaj, sploh ker moramo teren pregledovati v več slojih. Tudi to letalsko bombo smo zaznali šele v tretjem sloju. Težko rečem kaj bo, sam si želim oziroma upam, da nove najdbe bombe ne bi bilo. Bo pa pokazala detekcija, ko končamo, kaj bo iz tega,« je ob zaključku intervencije povedal poveljnik Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Darko Zonjič.

»Imeli smo nekaj težav pri izvleku vžigalnika. Verjetno je bil vžigalnik pri padcu bombe udarjen. Zaradi tega je ostal zataknjen in ga ni bilo mogoče izvleči s klasičnim postopkom. Pred časom so imeli v Avstriji enak problem in so nam avstrijski kolegi povedali, kakšno orodje so za to uporabili. Zato smo se na to pripravili in uspešno rešili problem. Vsaka bomba prinese določene težave, ampak bistveno je, da se je vse srečno izšlo,« je pristavil vodja enote NUS za severno Primorsko Aljaž Leban.