»Dragi rojaki, voščim vam vse dobro«

Helena Jaklitsch od sinoči ni več ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu, njen naslednik je Matej Arčon. Ministrica je ob odhodu na družbenih omrežjih objavila naslednjo poslanico:

»Dragi rojaki, z veliko hvaležnostjo zaključujem mandat ministrice za Slovence v zamejstvu in po svetu. Hvaležna, da sem imela priložnost po svojih močeh in skupaj s sodelavci našega urada delati za naše Slovence v zamejstvu in po svetu. V tem času sem še bolj začutila, kako pomembna je krepka vez med nami, ki živimo v matični domovini, in vami, dragi rojaki, ki živite zunaj njenih meja. Trudili smo se, da bi naše vezi še okrepili, kar je bil poseben izziv zaradi pandemije, ki je zaznamovala naša življenja in življenja slovenskih skupnosti v zadnjih dveh letih, vendar mislim, da nam je uspelo. Tega sem res vesela, saj sem globoko prepričana, da smo kot narod popolni samo z vami, dragi rojaki. Želim vam vse dobro, da bi še naprej ostajali povezani znotraj slovenskih skupnosti in z nam vsem tako ljubo Slovenijo. Vse dobro!«