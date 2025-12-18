Konec tedna bo v FJK povečini sončen, nato se vračajo oblaki

Oslabljena vremenska fronta je zapustila naše kraje, za njo pa od jugozahoda še priteka vlažen zrak. Danes in jutri bo prevladovalo oblačno vreme, ponekod bo zamegljeno. Za ta čas bo razmeroma toplo.

V soboto in nedeljo se bo prehodno okrepil manjši greben s toplejšim višinskim zrakom in bo vzhodno od nas nastal anticiklon. V FJK bo oba dneva prevladovalo sončno vreme z morebitno zmerno oblačnostjo, občasno bo pihala povečini šibka burja. V gorah bo zlasti v soboto spet topleje, ničta izoterma se bo povzpela na višino okrog 2500 metrov. Najvišje dnevne temperature v nižinah in ob morju bodo do okrog 14 stopinj Celzija.

V nedeljo proti večeru se bo oblačnost že postopno povečala.

V prihodnjem tednu se bo nad nami zadrževal bolj vlažen zrak in se bo našim krajem približalo ciklonsko območje. Več dni bo prevladovalo oblačno in vlažno vreme z občasno spremenljivostjo. Trenutno kaže, da bodo občasno možne v glavnem manjše krajevne padavine, lahko tudi v obliki rosenja.