Med najpomembnejšimi projekti obnova stare šole na Colu

Leto 2026 naj bi na območju repentabrske občine bilo leto velikih infrastrukturnih naložb. V torek zvečer je tamkajšnji občinski svet soglasno sprejel proračun za prihodnje leto, ta bo ob nedavnih zaposlitvah v občinskih uradih omogočil izvedbo nekaterih težko pričakovanih del.

Proračun oziroma triletni načrt delovanja najmanjše kraške občine predvidevata kot najbolj zajeten projekt obnovo stare šole na Colu. Zanjo je zaenkrat uradno namenjenih 1.360.000 evrov, ta je obenem največji projekt, ki se je ustavil zaradi pomanjkanja specializiranih kadrov. Kadrovska stiska se je na občini omilila v zadnjem letu, tudi po zaslugi okrepitev v tehničnem uradu. Vodja postopka za prenovo stare šole bo vseeno zunanji izvedenec. Na vprašanja opozicije je Kosmina odvrnila, da računa na začetek del v letu 2026, dogovorila se je tudi z Deželo FJK, da bo slednja v šolo vložila dodatnih 250.000 evrov. Začetna naložba je bila namreč določena in dodeljena pred poskokom cen v zadnjih letih.