Družba Sončni Kanin prodaja gondole kabinske žičnice

Družba Sončni Kanin v iskanju rešitev za smučišče Kanin, ki je samevalo že drugo zimo zapored, prodaja gondole tamkajšnje krožne kabinske žičnice, nekaj jih je že prodala. Dotrajano infrastrukturo naj bi ob prenovi zamenjala nova, zato se po besedah bovškega župana Valterja Mlekuža obnašajo kot dober gospodar in prodajajo nepotrebno lastnino.

»Lahko potrdim, da je Občina Bovec kot lastnica vseh naprav prodala manjše število gondol krožne kabinske žičnice Kanin, predvsem takih, ki so bile poškodovane ali dotrajane,« je za STA povedal Mlekuž. Z dosedanjo prodajo je bovška občina zaslužila nekaj več kot 9000 evrov.

Ob tem je zanikal navedbe nekaterih medijev, da občina gondole prodaja preko posrednikov. »Odločno zanikamo, da bi bil v imenu Občine Bovec ali družbe Sončni Kanin kdorkoli pooblaščen za prodajo gondol v lasti Občine Bovec ali da bi kdo kupil večje število gondol,« je dejal.

Vse gondole, ki jih niso prodali, so shranjene v za to namenjenih garažah na A in D postaji. »Kako bo v naprej, kaj se bo še prodajalo, bo odločal občinski svet,« je napovedal župan.

Na bovški občini sicer z vladne strani pričakujejo pismo o nameri, s katerim bi se država zavezala, da bo financirala postavitev nove krožne kabinske žičnice na Kanin. Obljubljeno je bilo do konca marca, vendar ga v Bovcu še vedno čakajo.

Ob tem pa občina pripravlja dokumentacijo za objavo razpisa, na katerem bodo iskali projektanta za novo žičnico. Bovški občinski svetniki so na marčni seji potrdili letošnji proračun, v katerem je za projektiranje nove krožne kabinske žičnice na Kanin namenjenih 120.000 evrov.

Bovško občino je sicer v začetku marca obiskala nova skupina potencialnih investitorjev za prenovo kaninskega gorskega centra. V njej so bili predstavniki iz Švice, Italije in Rusije, ki so predlagali, da bi naprave na Kaninu v naslednji sezoni obratovale brez dostavne žičnice, v kar so pripravljeni vložiti pet milijonov evrov, ponudili pa so tudi nakup občinskega podjetja Sončni Kanin.