Dubrovnik pod vodo zaradi obilnih padavin

Nekatera mesta v Dalmaciji so danes zajele obilne padavine, ki so ponekod povzročile poplave. Najhuje je v Dubrovniku, kjer je poplavilo številne ulice in objekte, tamkajšnji župan pa je prebivalce pozval, naj ostanejo doma. Poplave so presenetile tudi prebivalce Zadra in Makarske.

V Dubrovniku so hudourne vode poplavile številne ulice, tudi znameniti Stradun. Voda je vdirala v kleti, gostinske lokale in trgovine ter stanovanja. Neprevoznih je več cest, pod vodo pa so končali tudi nekateri avtomobili, o čemer pričajo tudi fotografije in posnetki, ki jih objavljajo uporabniki družbenih omrežij.