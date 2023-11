Eksplozija razdejala hišo, štiri osebe poškodovane

Gasilci so od davišnjih ur na delu v Ul. Locatelli v Pordenonu, kjer je ob 8.30 eksplozija razdejala manjšo hišo, v kateri so bile štiri osebe. Dve od njih sta bili huje poškodovani in so ju reševalci deželne službe za nujno medicinsko pomoč Sores na kraju intubirali ter s hudimi opeklinami prepeljali v videmsko oz. pordenonsko bolnišnico. Zdravstveno stanje ostalih dveh oseb pa je, kot kaže, manj zaskrbljujoče. Gre za državljane Pakistana z urejenim statusom za bivanje v Italiji.

Eden od njiju je zjutraj, ko se je prebudil, ne da bi zaznal vonja po plinu, ki je kot kaže uhajal iz jeklenke, prižgal luč. Iskrica je povzročila močno eksplozijo, v kateri so se podrli deli hiše.

Gasilci so zavarovali hišo in širše območje, trenutno poteka bonifikacija. Na kraj je priletel tudi reševalni helikopter in so prispeli karabinjerji, ki preiskujejo okoliščine.