Zgorel avtomobil, požar se je razširil na bližnje grmičevje

Na regionalni cesti med Petrinjami in odcepom za Socerb je včeraj okoli 18. ure zagorel osebni avtomobil, požar pa se je nato razširil tudi v naravo, poročajo Primorske novice.

Intervenirali so gasilci iz PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so zavarovali kraj, požar pogasili, vozilo pregledali s termovizijsko kamero ter požarišče obilno zalili z vodo. Vozilo je zgorelo v celoti, požar v naravi pa je zajel približno 900 kvadratnih metrov podrasti in grmičevja, poročajo gasilci iz PGD Materija.

Zaradi intervencije je bila regionalna cesta približno eno uro zaprta za promet. Intervencijo so gasilci zaključili ob 20. uri.

Sodelovalo je deset gasilcev iz PGD Materija z dvema voziloma (še pet gasilcev je bilo v pripravljenosti v gasilskem domu), tri iz ZGRS Sežana z enim vozilom in policisti iz koprske policijske uprave.