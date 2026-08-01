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Kronika

Požar pri Padričah so pogasili (VIDEO)

Pri gašenju so sodelovali gasilci, prostovoljci civilne zaščite, gozdni policisti, prostovoljni gasilci Breg in prostovoljni gasilci iz Trsta ter helikopter civilne zaščite in deželni helikopter

Spletno uredništvo |
Padriče |
1. avg. 2026 | 18:29
    Požar pri Padričah so pogasili (VIDEO)
    Na delu so bili poleg gasilcev prostovoljci civilne zaščite iz Devina – Nabrežine, Tržiča, Zgonika, Trsta, Turjaka, Doberdoba, Ronk ter prostovoljni gasilci Breg (FOTODAMJ@N)
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Požar, ki je okrog 15. ure izbruhnil na širšem območju pri Padričah, so okrog 18. ure dokončno pogasili. Odločilen je bil doprinos dveh helikopterjev - priletela sta helikopter civilne zaščite in deželni helikopter - ki sta ogenj ukrotila. Pri gašenju so poleg gasilcev sodelovali gozdni policisti, prostovoljci civilne zaščite iz Devina – Nabrežine, Tržiča, Zgonika, Trsta, Turjaka, Doberdoba, Ronk ter prostovoljni gasilci Breg. Prisotno je bilo tudi reševalno vozilo goriškega zelenega križa.

Okrog 18. ure se je začela bonifikacija požarišča, ki se bo zavlekla več ur.

Zagorelo je na območju pri Padričah, ki mu domačini pravijo pr Labrenci, med vasjo in hribom Gaja, nedaleč od doma za starejše osebe Ieralla. Šlo je za obsežnejši požar, ki se je ob zelo suhih tleh, visokih temperaturah in vetru naglo širil. Na kraj je odhitelo več gasilskih ekip, pri čemer so gasilci obvestili tudi deželni koordinacijski center civilne zaščite za nadzorovanje požarov. Ogenj ni ogrožal hiš in doma za starejše osebe, so med gašenjem za Primorski dnevnik povedali gasilci.

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