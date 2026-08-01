Požar pri Padričah so pogasili (VIDEO)

Požar, ki je okrog 15. ure izbruhnil na širšem območju pri Padričah, so okrog 18. ure dokončno pogasili. Odločilen je bil doprinos dveh helikopterjev - priletela sta helikopter civilne zaščite in deželni helikopter - ki sta ogenj ukrotila. Pri gašenju so poleg gasilcev sodelovali gozdni policisti, prostovoljci civilne zaščite iz Devina – Nabrežine, Tržiča, Zgonika, Trsta, Turjaka, Doberdoba, Ronk ter prostovoljni gasilci Breg. Prisotno je bilo tudi reševalno vozilo goriškega zelenega križa.

Okrog 18. ure se je začela bonifikacija požarišča, ki se bo zavlekla več ur.