Pri Možacu do smrti povozili voznika

Na državni cesti št. 13, t.i. Pontebbana, se je danes dopoldne pri Možacu pripetila smrtna nesreča. Voznik avtomobila, 41-letni Cristian Pascoletti iz Bordana, je zaradi okvare izstopil iz vozila, pri čemer ga je podrl drug prihajajoči avtomobil. Trčenje je bilo silovito. Odbilo ga je več metrov stran in je obležal na tleh. Poškodbe so bile prehude in zanj žal ni bilo več pomoči. Prijatelj, ki se je vozil z njim, je bil v šoku.

Na kraju so bili reševalci za nujno medicinsko pomoč 118, organi pregona in gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče.