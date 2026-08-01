VREME
DANES
Sobota, 01 avgust 2026
Iskanje
Kronika

Pri Možacu do smrti povozili voznika

Smrtna nesreča se je danes dopoldne pripetila na državni cesti št. 13, t.i. Pontebbana

Spletno uredništvo |
Možac |
1. avg. 2026 | 16:28
    Pri Možacu do smrti povozili voznika
    Reševalci moškemu žal niso mogli več pomagati (SORES)
Dark Theme

Na državni cesti št. 13, t.i. Pontebbana, se je danes dopoldne pri Možacu pripetila smrtna nesreča. Voznik avtomobila, 41-letni Cristian Pascoletti iz Bordana, je zaradi okvare izstopil iz vozila, pri čemer ga je podrl drug prihajajoči avtomobil. Trčenje je bilo silovito. Odbilo ga je več metrov stran in je obležal na tleh. Poškodbe so bile prehude in zanj žal ni bilo več pomoči. Prijatelj, ki se je vozil z njim, je bil v šoku.

Na kraju so bili reševalci za nujno medicinsko pomoč 118, organi pregona in gasilci, ki so zavarovali območje in odpravili posledice nesreče.

Za branje in pisanje komentarjev je potrebna prijava

TAGS: