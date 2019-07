Enodnevni premor z nevihtami in osvežitvijo

Vrzel v zračnem tlaku, ki je nastala ob minulem večdnevnem poslabšanju vremena, se je deloma zapolnila. Nad nami se zadržuje šibak anticiklon, ki nam bo do vključno četrtka zagotovil povečini stanovitno in sončno vreme. Le v gorah in izjemoma ponekod drugod v popoldanskih urah bodo lahko nastale posamezne nevihte. Sicer pa bo prevladovala jasnina, najvišje dnevne temperature bodo do okrog ali malo nad 30 stopinj Celzija. Precej pa se je povečal odstotek vlage, zato je marsikje soparno in je vročina, četudi beležimo občutno nižje temperature kot v preteklem tednu, mestoma obremenilna.

Do nove prehodne spremembe bo prišlo v petek. Anticiklon se bo umaknil pred pronicanjem bolj svežega severnega zraka. Povečala se bo nestanovitnost, občasno se bodo pojavljale padavine, zlasti nevihte, ozračje pa se bo tudi osvežilo. Ob koncu tedna kaže spet na povečini sončno in prijetno poletno vreme z ugodnimi temperaturami.

Do četrtka bo torej prevladovalo sončno vreme in ni pričakovati večjih sprememb. V četrtek popoldne pa bodo že možne prve krajevne plohe in nevihte.

V petek se bo povečala nestanovitnost. Povečini bo spremenljivo oblačno z občasnimi plohami in nevihtami. Osvežilo se bo.

V soboto in nedeljo se bo vreme spet izboljšalo.