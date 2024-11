»EU ima priložnost, da postane bolj samostojna«

»Amerika je najmočnejša država na svetu, Evropo in Evropsko unijo pa z ZDA vežejo močni transatlantski odnosi. Ne glede na najavljene spremembe v teh odnosih upam, da bo Evropa, Slovenija pa z njo, uspešno razvijala tako svojo varnost kot svoje trgovinske odnose tudi z administracijo predsednika Trumpa.« S tem javnim zapisom se je veleposlanik Republike Slovenije v ZDA Iztok Mirošič v sredo odzval na novico, da se v Belo hišo vrača Donald Trump. Slovenskega veleposlanika smo poklicali v Washington, kjer se je pripravljal na sestanek v State Departmentu - tema srečanja je bila ravno strateško sodelovanje med Slovenijo in ZDA.

Ob izvolitvi Donalda Trumpa ste poudarili dobro sodelovanje med državama zlasti v zadnjem letu. Ali bi se lahko ti odnosi z menjavo administracije spremenili?

Z novim predsednikom si seveda želimo dobrega sodelovanja. Prejeli smo tudi že vabilo v ZDA in priložnost bomo čim prej izkoristili. Kot je znano, je Trump med volilno kampanjo izrazil svoja pričakovanja do evropskih držav. Podrobnosti sicer niso znane, saj zunanja politika ni bila v ospredju kampanje, vendar je jasno, da v transatlantskih odnosih vidi Evropo predvsem kot tisto, ki ima velik suficit v trgovinski menjavi z ZDA. Posledično ga bo najbrž skušal nekako uravnotežiti.

Jasno so bile omenjene carine na uvoz iz EU...

Te bi verjetno zelo slabo vplivale na trgovino EU, in s tem tako Slovenije kot tudi Italije. Zato bo treba premisliti, kako bodo v prihodnje potekali transatlatnski trgovinski odnosi. Eden od kriterijev, ki jih izpostavlja Trump, bodo tudi sredstva, ki jih evropske države namenjajo obrambi v okviru Nata. Slovenija sredstva za obrambo sicer že povečuje, vendar ne zato, ker je to obljubila Natu, ampak zaradi nuje po razvoju lastnega obrambnega sistema v današnjem zelo zahtevnem varnostnem okolju. Tu imam seveda v mislih konflikta v Ukrajini in na Bližnjem vzhodu, ki močno vplivata na EU, torej tudi na Slovenijo in Italijo. Pričakovati je, da se bodo posledice odločitev držav poznale na trgovinskem področju. Temeljni strateški tekmec ZDA na globalni ravni ni Rusija in niti EU, ampak Kitajska. ZDA bodo zato pozorno spremljale razvoj teh odnosov.

Kakšna je torej rešitev? Kako naj države postopajo?

Najprej se morajo države vsega tega zavedati in predvidevam, da bodo na preizkušnji bolj bilateralni odnosi med državami kot tisti z Evropsko unijo kot celoto.