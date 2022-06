Evropski ministri soglasni glede podelitve statusa kandidatke Ukrajini

Ministri članic EU, pristojni za evropske zadeve, so se danes na zasedanju v Luxemborgu strinjali, da naj EU Ukrajini podeli status kandidatke za članstvo v uniji, je po zasedanju povedal francoski državni sekretar za evropske zadeve Clement Beaune. Obenem je poudaril, da morajo to dokončno potrditi voditelji EU na vrhu konec tedna. Ministri so danes razpravljali o mnenju Evropske komisije, da se Ukrajini in Moldaviji podeli status kandidatk za članstvo v uniji, Gruziji pa evropsko perspektivo.

»Razprava je pokazala veliko, lahko bi rekel celo popolno soglasje, da se pri tej zadevi naredi napredek, in da bi predvsem Ukrajini čimprej dodelili status kandidatke,« je po zasedanju povedal Beaune.

Obenem je poudaril, da se bo ta razprava nadaljevala na ravni voditeljev EU v četrtek in petek. Izrazil je prepričanje, da se bo znova pokazala enotnost.

Ministri so poudarili še, da podelitev statusa kandidatke ne pomeni takojšnjega članstva. Zato Francija predlaga vzpostavitev t. i. evropske politične skupnosti, ki pa ne bo alternativa širitvenemu procesu, ampak dodatek.

Na zasedanju so se prav tako strinjali, da je treba ohraniti evropsko perspektivo Zahodnega Balkana.