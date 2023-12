Fedriga meni, da so kontrole na meji koristne

Času obračunov se je pridružila tudi deželna vlada, natančneje njen predsednik Massimiliano Fedriga. »S širokimi političnimi potezami smo prišli do pomembnih dosežkov,« je dejal in spregovoril o najpomembnejših rezultatih, ki so jih guverner in njegova ekipa spravili pod streho v iztekajočem se letu, pri čemer je bilo večkrat slišati bolj ali manj direktne očitke, enkrat usmerjene proti »opoziciji«, drugič proti »levici«, češ da to ali ono temo, denimo zdravstvo, izkoriščajo za propagando, ali pa da so v preteklosti, ko so bili na vladi, nekje naredili škodo, ki jo je treba sedaj popravljati (npr. ukinitev pokrajin).

»Žrtvovanje, toda koristno žrtvovanje,« je kontrole na meji s Slovenijo definiral predsednik deželne vlade Massimiliano Fedriga, ki je ob tem dejal, da napetosti na Bližnjem vzhodu potrjujejo nevarnost infiltracije radikaliziranih posameznikov. »Ta obstaja in ostaja,« meni guverner FJK. Pravi, da so od ponovne uvedbe nadzora na mejnih prehodih že prestregli veliko tihotapcev z ljudmi oz. »trgovcev s človeškim mesom, proti katerim se moramo boriti,« in ob tem dodal, da je težko oceniti trajanje tega ukrepa (zanj je sicer italijanska vlada ob uvedbi dejala, da bo začasen).