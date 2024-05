Dallas z odličnim Dončićem blizu polfinala

Košarkarji Dallas Mavericks so na peti tekmi četrtfinala zahodne konference v severnoameriški ligi NBA s 123:93 visoko premagali Los Angeles Clippers in zdaj vodijo v zmagah s 3:2. Le še ena zmaga jih ločuje od napredovanja v polfinale.

Slovenski košarkarski as Luka Dončič je bil znova odličen in je v 39 minutah na parketu prispeval 35 točk, deset podaj in sedem skokov. Prvič v seriji je metal več kot 50-odstotno in je zadel 14 od 26 metov. Po tekmi je dejal, da se dobro počuti in ne razmišlja o bolečinah v kolenu ter prehladu.

Naslednja tekma, morda že zadnja, če bodo slavili Teksašani, bo v Dallasu v noči s petka na soboto ob 3.30 po srednjeevropskem času.