Gasilci so danes okrog 7. ure posredovali v Ulici Pertsch, na območju nad Furlansko cesto, kjer je zagorelo v eni od garaž ob stavbi s hišno številko 7. Požar so pogasili. Ogenj je povsem uničil skuter. Z električnimi ventilatorji so prezračili prostore in jih bonificirali. V požaru na srečo ni bil nihče poškodovan.