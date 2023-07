Franja, spomenik humanosti

Italijanska javnost zelo slabo oziroma sploh ne pozna zgodbe partizanske bolnice Franja, za katero zgledno skrbi Mestni muzej Idrija. Nedavno neurje je žal poškodovalo nekdanjo bolnico, ki bo do nadaljnjega zaprta za obiskovalce. Pred leti se je zgodilo podobno, uspešno akcijo zbiranje denarja za obnovo je takrat sprožil Primorski dnevnik.

Da bi Italijanke in Italijani malo bolje spoznali ta spomenik humanosti in vzajemne pomoči je prispeval dnevnik Il Manifesto, ki izpod peresa tržaške sodelavke Marinelle Salvi predstavlja bralkam in bralcem zgodovino Franje. Novinarka izpostavlja pobudnike in ustanovitelje bolnice, začenši z zdravnico Franjo Bojc Bidovec, omenjeni so tudi Italijani, ki so tam pomagali ranjenim partizanom, med katerimi so bili tudi italijanski borci.

Dnevnik se tako spominja partizanskega zdravnika iz Piemonteja Antonia Ciccarellija, poznejšega vodjo sanitetnega oddelka partizanske brigade Garibaldi Natisone, Furlanke Adeline Zanitti, ki je v Franji skrbela za kuhinjo ter bolničarja iz Sicilije Giuseppeja Costanza. V Manifestu je omenjen tudi ranjenec Guido Knez, ki se je po zdravljenju in okrevanju znova vrnil v partizane. Knez je bil doma iz Šempolaja in je do smrti živel v Križu.