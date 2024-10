Gambero Rosso ceni slovensko gostoljubnost

V Furlaniji - Julijski krajini se jé (in tudi pije) zelo dobro. To tudi letos potrjujejo odlične ocene, ki si jih je v vodniku Ristoranti d’Italia 2025 podjetja Gambero Rosso prislužilo 63 restavracij, gostiln, kleti in drugih lokalov v deželi. Med njimi sta restavraciji Lokanda Devetak na Vrhu in Al Cacciatore (Pri Lovcu) na Subidi pri Krminu, zgoniška Enoteca Sgonico in vinska klet Alessio Komjanc na Jazbinah pri Števerjanu.

V vodniku najdemo kar 2425 recenzij najboljših italijanskih lokalov, ki se odlikujejo ali pa razlikujejo zaradi kakovosti in inovativnosti svoje kulinarične ponudbe. Večina je v vodniku našla svoje mesto že lani, novih »odkritij« pa je tokrat 400.

Restavracijo Al Cacciatore (Pri Lovcu) so pohvalili zaradi gostoljubnosti družine Sirk, ki ponuja slovensko tradicionalno hrano in skrbi za povezanost med človekom in naravo. Podobno je avtorje navdušilo pri delu družine Devetak, ki skrbi tudi za »monumentalno klet.« Dobro ocenjeni so bile predjedi, ki jih Mitja Riolino ponuja v zgoniški enoteki, kjer se morski okusi srečujejo s sezonskimi pridelki. Od vin, ki jih ponuja klet Aleša Komjanca, pa so avtorji vodnika izpostavili beli pinot, Collio bianco Bratje in črni pinot. Podrobnosti najdete na gamberorosso.it.