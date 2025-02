Glavnina padavin v sredo, ponekod bodo izdatne

Ozračje je bilo tudi danes ob solidnem anticiklonu in temperaturnem obratu marsikje vlažno in megleno. Na Tržaškem je megla zjutraj prekrivala nižje predele mesta, nato se je stanje nekoliko izboljšalo in je mestoma posijalo bledo sonce.

Tako vreme se bo nadaljevalo tudi popoldne.

Jutri bo že zaznaven vpliv vremenske fronte, ki bo naše kraje dosegla v noči na sredo. Z južnimi tokovi bo pritekal vse bolj vlažen zrak. Jutri bo oblačno, mestoma bo rahlo deževalo ali rosilo. Padavine bodo verjetnejše od popoldanskih ur.

V noči na sredo bo naše kraje doseglo ciklonsko območje s solidno vremensko fronta, ki prinaša bogat zalogaj vlažnega zraka in padavin.

V noči na sredo in v sredo bo povečini oblačno in deževno, pojavljale se bodo zmerne do močne padavine. Za jugozahod Slovenije Arso opozarja pred možnostjo izdatnih padavin.

V sredo bo zapihala burja, ki se bo nato krepila. Ozračje se bo nekoliko ohladilo. Meja sneženja se bo v sredo popoldne spustila do nadmorske višine okrog 800 metrov.

Od četrtka do nedelje kaže na obdobje oblačnega vremena z občasno spremenljivostjo in morebitnimi kratkotrajnimi delnimi razjasnitvami. Občasno bo pihala šibka do zmerna burja.