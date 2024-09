Gneča pred delovnimi zaporami na avtocestah

Pred delovnimi zaporami na štajerski in primorski avtocesti nastajajo zastoji. Večkilometrski sta koloni med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Logatcem in Uncem proti Kopru, čas potovanja se podaljša za okoli pol ure, kažejo podatki prometnoinformacijskega centra za državne ceste.

Na štajerski avtocesti je med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani kolona trenutno dolga štiri kilometre. Zastoj je tudi pred delovno zaporo na štajerski avtocesti pred Šempetrom v smeri Ljubljane, vozila segajo dva kilometra daleč.

Na primorski avtocesti je pred delovno zaporo na odseku med Logatcem in Uncem proti Kopru zastoj dolg sedem kilometrov.

Gneča je prav tako na zahodni ljubljanski obvoznici od Brda proti Brezovici ter na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici in od priključka Ljubljana Rudnik proti priključku Ljubljana center. Vozila stojijo tudi na štajerski avtocesti pred Šentiljem proti Avstriji.

Gost promet z zastoji je na cestah Šmarje-Koper, Lucija-Izola ter Velenje-Črnova. Cesta Slovenska Bistrica-Slovenske Konjice je pri Vrholah zaprta.