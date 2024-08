Gorska kolesarka si je poškodovala obraz

Gorski reševalci iz Pordenona so včeraj okrog 15. ure posredovali v kraju Dardago na Pordenonskem, kjer se je na kolesarski stezi Venezia delle Nevi poškodovala 54-letna gorska kolesarka. Zapeljala je v odtočni jarek, pri čemer je izgubila ravnotežje in padla. Udarila se je v obraz. Kolesar, ki je bil z njo, je poklical na interventno telefonsko številko za klice v sili 112. Na kraj so se odpravili štirje gorski reševalci in zdravstveni operater, prispelo je reševalno vozilo in je priletel reševalni helikopter. Zdravstveno osebje, ki se je izkrcalo iz helikopterja, je žensko, ki je bila vseskozi pri zavesti, stabiliziralo, nato so jo naložili na nosila in jo z reševalnim vozilom prepeljali do helikopterja. Odpeljali so jo v bolnišnico.