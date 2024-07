Gozdovi bodo spregovorili o sebi

V zadnjih dneh so raziskovalci z Univerze v Vidmu zaključili z nameščanjem visoko tehnoloških senzorjev, t. i. tree-talker, s pomočjo katerih bodo prek merjenja rasti in vitalnosti dreves v realnem času ugotavljali, kakšen je odziv gozdov na podnebne spremembe. Nekaj teh čisto posebnih merilnih postaj so postavili tudi na Trbiškem, v Nediških dolinah in Terski dolini, kjer se nahajajo vse tri vrste gozdov, ki raziskovalce najbolj zanimajo. Gre za vzdrževane gozdove, zgornje gozdne meje in gozdove, ki so se razširili na opuščenih kmetijskih površinah.

Tree-talker je italijanska inovacija na področju okoljske in gozdarske tehnologije. Naprave, nameščene na drevesih, spremljajo rast in zbirajo podatke o vlažnosti tal, temperaturo zraka ter količino vode v deblu. Te informacije se nato v realnem času prek posebnih oddajnikov prenašajo na platforme za zbiranje podatkov, kar znanstvenikom in gozdarjem omogoča podrobno in dinamično razumevanje okoljskih razmer v danem območju in biološki odziv dreves nanje.

Preventivna diagnoza

Omenjene naprave dejansko omogočajo zaznavo stresnih dejavnikov, kot so denimo suše ali bolezni, ter morebitne posledice na zdravje dreves, kar bo omogočilo tudi takojšnje ukrepanje strokovnjakov.

Z videmske univerze dodatno sporočajo, da bo dolgoročno zbiranje podatkov prispevalo k izboljšanju napovedi posledic podnebnih sprememb in različnih strategij pri la ga janja okoljski krizi. Koordinator projekta Giorgio Alberti še poudarja, da gre za revolucionarno tehnologijo, ki bo omogočila trajnostno uprav ljanje deželnih gozdov.

Projekt Tree-Talker financirata Geoscience IR in Državni center za biotsko raznovrstnost s sredstvi iz Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost.