Hidrogliserji bodo spet povezovali Trst z Istro in Malim Lošinjem

S toplejšimi meseci v letu se vračajo pomorske povezave med Trstom in Istro ter Malim Lošinjem. Hidrogliserji bodo od 26. junija mesto spet povezovali s Piranom, Porečem, Rovinjem in Malim Lošinjem. Na voljo bodo do 1. septembra, in sicer vsak dan, razen ob torkih. Vkrcanje bo na 4. pomolu.

Dežela Furlanija - Julijska krajina je storitev za prihodnja tri leta oddala družbi Liberty Lines. Ta je za tržaške hidrogliserje že skrbela do leta 2023. Lani pomorskih povezav med Trstom in slovenskimi oziroma hrvaškimi obalnimi destinacijami ni bilo. Zadnji razpis, ki ga je objavila Dežela FJK, ni bil uspešen in je zato sprožila pogajalski postopek. Ta se je sklenil z oddajo storitve.

Cristina Amirante, ki je v deželni vladi FJK pristojna za infrastrukturo in prostor, je prepričana, da gre za okolju prijaznejšo obliko turizma in prepričljivo alternativo avtomobilu.