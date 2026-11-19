Hladna vremenska fronta je popoldne postopno od zahoda zapuščala naše kraje. V FJK se je okrog 16. ure ponekod že delno razjasnilo. Kjer so bile še zadnje padavine, je ob prvih sončnih žarkih nastala mavrica. Posnetek proti vzhodu (v ozadju Sveti Mihael, skrajno desno pa Dolina Glinščice) je nastal ob 16. uri v Boljuncu, kjer je od polnoči padlo nekaj manj kot 23 litrov dežja na kvadratni meter.

Za vremensko fronto priteka rahlo hladnejši zrak. Temperatura se je spustila za kakšno stopinjo Celzija.

Od zahoda bodo razjasnitve v prihodnjih urah vse obsežnejše.

Jutri in v soboto pa bo prevladovalo precej sončno vreme.