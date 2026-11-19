Ob današnji hladni vremenski fronti se je meja sneženja po pričakovanjih spustila do nadmorske višine okrog 1000 metrov ali le rahlo višje. Vrhove v FJK in v Sloveniji je ponovno rahlo pobelil sneg. Snežilo je tudi v slovenskih gorah, sneg je med drugim pobelil Planico.

Drugod so se pojavljale zmerne do močne padavine, zlasti v popoldanskih urah so nastajali tudi krajevni nalivi.

Hladna vremenska fronta bo zvečer zapustila naše kraje, za njo se bo vreme postopno izboljšalo.

Jutri in v soboto bo precej sončno z občasno zmerno oblačnostjo, ponekod bo zlasti v nočnih urah vlažno in zamegljeno.

V nedeljo bo naše kraje dosegla atlantska vremenska fronta in se bodo znova pojavljale padavine.