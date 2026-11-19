Praznični program Morje zimskih doživetij v Portorožu in Piranu med 27. novembrom in 10. januarjem prinaša drsališče v Magazinu Grando, koncerte, ustvarjalne delavnice ter silvestrovanje na Tartinijevem trgu. Organizatorji so danes predstavili pester decembrski koledar dogodkov za domačine in obiskovalce.

Dogajanje se bo 27. novembra začelo z nastopom Cristine D’Avene, sledila bo povorka uličnih umetnikov Cizamo, ob 18.20 pa otvoritev drsališča Grando. Drsališče bo obratovalo med tednom popoldne, ob koncih tedna cel dan, sobotna in nedeljska dopoldneva v Grandu pa bodo bogatile otroške delavnice in predstave. Ob drsališču bo tudi zbirna točka dobrodelne akcije Hladilnik toplega srca za družine v stiski.

Direktor Avditorija Portorož Borut Bažec je danes opozoril na velik logistični zalogaj postavitve drsališča. Kot je povedal, bo prva dva tedna od ponedeljka do petka brezplačno drsanje za otroke do 18. leta pod geslom Raje kot po ekranu drsaj na ledu. Decembrski spored Avditorija in Gledališča Tartini bo po njegovih besedah prinesel lahkotnejšo zabavo, glasbo in nastope lokalnih društev.

V Avditoriju bo 5. decembra na sporedu ponovitev nove komedije Moj ata, socialistični kulak, 30. decembra pa bo gostil gala novoletni koncert Slovenske filharmonije s programom Francoski šarm, madžarska strast. Silvestrski večer bo odprl Tadej Toš, nato pa bodo brezplačni avtobusi obiskovalce peljali na piranski Tartinijev trg, kjer bosta nastopila skupina Tequila in hrvaška pevka Danijela.

Prvi dan novega leta bo zjutraj prinesel skok v morje na portoroški plaži, ob 16.30 koncert skupine Rock’n’Band in ob 18. uri velik ognjemet. Celoten spored bo letos na voljo v tanjši knjižici in prek kode QR.