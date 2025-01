Hrvaška vlada razširila seznam živil z omejenimi cenami

Na Hrvaškem se je danes začel teden dni dolg bojkot trgovskih verig Lidl, Eurospin in DM ter kokakole, ustekleničene vode in detergenta, h katerem potrošnike poziva platforma Halo, inspektore. Za petek se medtem obeta obsežnejši bojkot trgovin. Hrvaška vlada je medtem razširila seznam skupin živil, ki jim je omejila cene, na 70 izdelkov.

V Halo, inspektore so v začetku tedna predlagali, naj potrošniki od danes do srede zvečer bojkotirajo Lidl, Eurospin in DM. Glede izdelkov so pozvali državljane, naj ne kupujejo kokakole, ustekleničene vode in detergenta. Pri omenjenih izdelkih je bil namreč zaznan ogromen dvig cen, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.

Obenem so pozvali potrošnike, naj se ta petek pridružijo še obsežnejšemu bojkotu. Poleg bojkota trgovin so državljane pozvali, naj se vzdržijo vsakršnih nakupov.

Pozivi k novim bojkotom so sledili prvemu množičnemu bojkotu trgovin pretekli petek, ko so se državljani odzvali v velikem številu. Promet v trgovinah na drobno je bil v primerjavi s petkom pred bojkotom za 53 odstotkov manjši, izdali pa so za 44 odstotkov manj davčno potrjenih računov. Promet v vseh dejavnostih je bil manjši za 29 odstotkov, število računov pa za 36 odstotkov.

Po petkovem uspehu hrvaške akcije so se pozivi k bojkotu na družbenih omrežjih začeli deliti tudi v Sloveniji in BiH. Medtem ko se v Sloveniji delijo pozivi k bojkotu posameznih trgovin v tem tednu, so v BiH pozvali k množičnemu bojkotu vseh trgovin v petek.

Hrvaški premier je v petek bojkot označil za pomembno in artikulirano sporočilo državljanov, ki ga bodo upoštevali pri opredelitvi ukrepov za omejitev cen. Ob tem je napovedal širitev seznama izdelkov z omejeno ceno.

Hrvaška vlada je v okviru ukrepov za blažitev rasti cen septembra lani podaljšala omejitev cen za 30 skupin živil in izdelkov za osebno higieno.

Ta seznam so zdaj razširili na 70 izdelkov, je po današnjem srečanju s predstavniki trgovcev in proizvajalcev naznanil Plenković. »Država se je odzvala, vključiti pa se morajo tudi drugi,« je dejal Plenković in zatrdil, da nihče ne bi propadel, če bi bile cene nekoliko zmernejše.

Hrvaški finančni minister Marko Primorac se je odzval na trditve, da je visok DDV odgovoren za visoke cene. Kot je dejal, drži, da je splošna stopnja DDV ena najvišjih v EU, a da ne more biti argument za zvišanje cen. Ob tem je spomnil, da je vlada znižala stopnjo DDV na pet odstotkov za širok nabor proizvodov.

Visoka inflacija ni v interesu vlade, prav tako ni nobenega argumenta, ki bi pokazal, da je davčno politiko mogoče prikazati kot vzrok za višje cene hrane kot v EU, je po poročanju Hine dejal Primorac.