Iran zaradi ameriške blokade znova zapira Hormuško ožino

Poveljstvo iranske revolucionarne garde je danes oznanilo, da bo vojska ponovno uvedla »strog nadzor« nad Hormuško ožino, dokler se bo nadaljevala ameriška blokada iranskih pristanišč, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Washington so ob tem obtožili kršenja zavez in »piratskih dejanj«.

Poveljstvo iranske revolucionarne garde je v izjavi na državni televiziji navedlo, da je Washington z nadaljevanjem blokade prelomil obljubo.

Iran se je »v dobri veri strinjal, da bo dovolil prehod omejenega števila tankerjev za nafto in trgovskih plovil«, vendar Američani kršijo svoje zaveze in »še naprej izvajajo piratska dejanja pod krinko blokade,« so sporočili.

»Zaradi tega se je nadzor nad Hormuško ožino vrnil v prejšnje stanje, strateški prehod je zdaj pod strogim nadzorom Irana,« so dodali.

Teheran je s tem uresničil grožnjo, ki jo je davi posredoval predsednik iranskega parlamenta Mohamed Bager Galibaf.

Iran je pred tem v petek oznanil, da bo Hormuška ožina v skladu z dogovorom o prekinitvi ognja v Libanonu popolnoma odprta za vsa trgovska plovila, dokler traja premirje. Predsednik ZDA Donald Trump je pozdravil napoved Irana, vendar je kasneje dodal, da ameriška blokada iranskih pristanišč ostaja v veljavi, dokler ne bo dosežen dogovor z Iranom, kar je ujezilo oblasti v Teheranu.

Trump je sicer v zadnjih dneh namignil, da bi lahko že ta konec tedna potekala nova pogajanja med ZDA in Iranom, vendar pa je v petek povedal tudi, da morda ne bo podaljšal dogovora o prekinitvi ognja v vojni med Iranom, ZDA in Izraelom, ki se izteče 22. aprila.

Novi pogovori med Iranom in ZDA, ki naj bi jih znova gostil Pakistan, bi lahko potekali v ponedeljek, so medtem povedali viri v Washingtonu in Teheranu.

Ladijski promet skozi Hormuško ožino, ključno pomorsko pot za prevoz nafte in plina iz Perzijskega zaliva, je Teheran praktično v celoti onemogočil v odgovor na izraelsko-ameriške napade na Iran, ki sta jih državi sprožili 28. februarja. Cene nafte na trgih so posledično močno poskočile.