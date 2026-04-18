Na vadišču v Postojni se bo začelo združeno usposabljanje enot

Na vadišču Slovenske vojske v Postojni se bo v ponedeljek začelo združeno urjenje 72. brigade in 14. inženirskega bataljona. Usposabljanje je del priprav glavnin kontingentov pred junijsko napotitvijo v misiji v Latvijo in na Slovaško. Glavnina urjenja, ki bo vplivalo na okolje, bo od torka do četrtka, so navedli na ministrstvu za obrambo.

Na osrednjem vadišču v Postojni bodo slovenski vojaški inženirci na vaji Dnevi grmenja skupaj s pripadniki zavezniških vojsk urili postopke iz inženirskih vsebin in izvedli vajo z bojnimi minskoeksplozivnimi sredstvi. Do 50 pripadnikov bo iz zavezniških vojsk Italije, Črne gore in Severne Makedonije.

Glavnina urjenja, ki bo imela vpliv na okolje, bo od torka do četrtka med 7. in 20. uro.

Hkrati bodo pripravili vajo Senca groma, na kateri bo 50 pripadnikov 72. brigade izvedlo taktično vajo z bojnim streljanjem na ravni voda. Glavnina urjenja z vplivom na okolje bo od torka do četrtka med 8. in 18. uro. Streljanje z minometi 120 mm je načrtovano v torek med 13. in 18. uro, v sredo med 13. in 18. uro in v četrtek med 9. in 12. uro.