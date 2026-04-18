V čelnem trčenju sta se huje poškodovala potnika

Včeraj zjutraj nekaj minut pred sedmo uro je 54-letni voznik peljal z avtom od Zagrajca proti Mirnu v občini Komen, ko je zapeljal preveč v levo in med vožnjo čelno trčil v avto, s katerim je nasproti pripeljal 50-letni voznik, poročajo Primorske novice.

Voznika se ob trku nista poškodovala, oba sopotnika iz avta povzročitelja, stara 51 in 58 let, pa sta se huje poškodovala in so ju reševalci odpeljali v šempetrsko bolnišnico. Policisti bodo voznika najverjetneje ovadili zaradi kaznivega dejanja povzročitve prometne nesreče iz malomarnosti.