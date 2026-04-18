Obeta se pestro vremensko dogajanje

Anticiklon nam bo še danes zagotovil sončno in za ta čas toplo vreme. Najvišje dnevne temperature bodo tudi danes povsod občutno presegale 20 stopinj Celzija.

Jutri bo anticiklon oslabel in bo naše kraje od severozahoda dosegla hladna vremenska fronta. Po še kolikor toliko sončnem dopoldnevu se bo čez dan povečala oblačnost, popoldne in zvečer se bodo pojavljale krajevne padavine, deloma plohe in nevihte. Med njimi bo lahko tudi kakšna močnejša.

Nestanovitno vreme z občasnimi krajevnimi padavinami ter posameznimi plohami in nevihtami se bo nadaljevalo tudi v noči na ponedeljek in v ponedeljek. Ohladilo se bo. V ponedeljek bodo dnevne temperature precej nižje od tistih, ki jih beležimo v teh dneh.

Spremenljivo in zlasti v popoldanskih urah nestanovitno vreme, se bo nadaljevalo tudi v torek. Temperature bodo skladne z obdobjem.