Irska atentatorka na duceja in spodleteli atentat v Posočju

Benito Mussolini je doživel in preživel štiri atentate, več je bilo tudi načrtovanih atentatov, nekateri so znani, drugi pa so ostali skrivnost. V italijanskih časopisih se je znova pojavila zgodba Irke Violet Gibson, ki je 7. aprila 1926 na rimskem Kapitolu s pištolo streljala na duceja in ga lažje ranila v nos. Žensko so takoj aretirali (množica jo je hotela linčati) in jo čez nekaj časa izgnali v Anglijo pod pogojem, da ne bo nikoli izpuščena na prostost. Njena zgodba je znana, novica pa je v tem, da hoče Dublin atentatorko na Mussolinija sedaj uradno rehabilitirati in ji v Dublinu, kjer je bila rojena, postaviti tudi spomenik.

Zgodba o spomeniku irski atentatorki prikliče v spomin dogajanja ob neizvedenem atentatu na Mussolinija ob njegovem obisku Posočja 20. septembra 1938. Ko bi diktatorjeva limuzina privozila v Kobarid, bi moral tigrovec in bodoči novinar Primorskega dnevnika Franc Kavs pristopiti k njej, aktivirati bombo in se razstreliti skupaj z Mussolinijem.