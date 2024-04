Z zvijačo kradla na domovih starejših oseb

Tržaški policisti so v torek, 16. aprila, v kraju Sirmione pri Brescii na podlagi odredbe o hišnem priporu, ki jo je izdalo tržaško tožilstvo, aretirali par, 58-letnega moškega in 52-letno žensko s stalnim bivališčem v pokrajini Cuneo, zaradi tatvine v oteževalnih okoliščinah.

Po tatvini v stanovanju 78-letne ženske v Ulici Diaz, do katere je prišlo 18. marca, so opravili temeljito preiskavo in izsledili storilca. Ugotovili so, da sta stanovalko na cesti ustavila in jo zaprosila za informacije o morebitnih stanovanjih naprodaj, pri čemer jim je izpovedala svoje osebne podatke. Ženska ju je sprejela na domu, od koder sta ji z zvijačo ukradla, češ da mora eden v stranišče, zlatnino v skupni vrednosti okrog 5000 evrov.

Preiskovalci so ugotovili, da je omenjeni par na podoben način 1. februarja okradel tudi 80-letno žensko v Sieni. Iz njenega stanovanja sta odnesla tri dragocene moške ure.

Ker so posumili, da gre za ista storilca tatvine, so na videoposnetkih preverili številke registrskih tablic vozil, ki so v času tatvin krožila v obeh krajih. Njihovo pozornost je pritegnil avtomobil fiat panda, o katerem so ugotovili, da je bil najet. Opazili pa so ga bodisi v Trstu kot v Sieni. Izsledili so nato par, ki ga je najel. Ugotovili so med drugim, da sta bila 58-letni moški in 52-letna ženska že osumljena podobnih tatvin v Veroni in Imperii, ki sta ju opravila po istem postopku.

Po ogledu fotografij iz arhiva vozniških dovoljenj in fotografij na videoposnetkih sta žrtvi tatvin prepoznali storilca. Na podlagi izsledkov preiskave je tržaško tožilstvo izdalo odredbo o hišnem priporu, ki ga bosta prestala na njunem domu v kraju Desenzano del Garda in so ju policisti aretirali.