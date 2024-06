Iščejo alternativen ukrep za nadzor na mejah

Notranji ministri Italije, Slovenije in Hrvaške Matteo Piantedosi, Boštjan Poklukar in Davor Božinović so se v torek, 18. junija, že četrtič sestali v zadnjih mesecih, tokrat v Gorici, kjer je bil spet v ospredju njihovih pogovorov nadzor na meji oziroma balkanska pot. Ministri so po srečanju izpostavili, da je bil izreden nadzor, ki ga je Italija uvedla na meji s Slovenijo 21. oktobra lani, Slovenija pa na mejah s Hrvaško in Madžarsko, učinkovit, saj je preprečil vstop številnih nezakonitih migrantov ter aretacijo več tihotapcev ljudi. Do kdaj bo trajala zamrznitev schengna, ki so jo podaljšali najmanj do 19. decembra, niso napovedali. Povedali pa so, da iščejo alternativne ukrepe, s katerimi bodo nadomestili poostren nadzor na meji, ki bi ga želeli odpraviti tudi v vidiku leta 2025, ko bosta Nova Gorica in Gorica skupaj Evropska prestolnica kulture. Eden izmed ukrepov bi lahko bile mešane patrulje, italijanski notranji minister Matteo Piantedosi pa bi rad okrepil predvsem nadzor na zunanjih mejah EU.

Več v jutrišnjem (sredinem) Primorskem dnevniku.