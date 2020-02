Iščejo novega oskrbnika Vojkove koče na Nanosu

Planinsko društvo Postojna išče novega oskrbnika Vojkove koče na Nanosu. Potem ko sta po nemalo preteklih zapletih maja lani skrb za kočo prevzela med planinci zelo priljubljena zakonca Janja in Slavko Škoberne, sta zaradi zdravstvenih razlogov s koncem januarja najem zaključila, poročajo Primorske novice.

V vmesnem času do izbora novega najemnika bodo za kočo skrbeli člani društva sami. Kljub zimskemu času namreč zlasti ob sončnih koncih tedna na Nanosu beležijo dober obisk. Koča bo do nadaljnjega odprta ob sobotah in nedeljah.

V društvu prijave z življenjepisom in videnjem razvoja dejavnosti v koči zbirajo do 7. februarja. Pričakujejo pa predvsem prijaznost in gostoljubnost do obiskovalcev, osebno urejenost, veder značaj in profesionalen pristop pri vodenju. Med ostalimi pogoji pa so tudi tovrstne delovne izkušnje, poznavanje HACCP sistema, kulinarične spretnosti, znanje hišniških opravil, poznavanje dela z blagajno, poznavanje okoliških gora in poti, zaželeno je tudi znanje tujih jezikov, saj je med obiskovalci vse več tujcev.