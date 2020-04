Italija: hvala Srbiji za pomoč

»Srbija je med državami, ki je v boju proti koronavirsu najbolj pomagala Italiji,« je dejal italijanski zunanji minister Luigi Di Maio. Na rimskem letališču je pričakal prva štiri letala (druga štiri so pristala v nedeljo), ki so iz Beograda v Italijo pripeljala dva milijona zaščitnih mask, sto tisoč zaščitnih oblačil in milijon zaščitnih rokavic. Pomoč iz Srbije je na beograjsko letališče pospremil tamkajšnji predsednik Aleksandar Vučić. Di Maio je povedal, da so od epidemije hudo prizadeti Italiji doslej pomagale Kitajska, Katar, Kuba, ZDA, Rusija, Libija, Egipt, Arabskli emirati, Turčija in Albanija. Slovenski predsednik Borut Pahor je italijanskemu predsedniku Sergiu Mattarelli obljubil pomoč (zdravniki in zdravstveno osebje), iz tega pa najbrž ne bo nič, saj je Italija pojasnila, da v tem trenutku ne potrebuje takšne pomoči, potrebuje pa opremo in zdravstvene pripomočke.

Italija in Srbija sta trenutno v zelo dobrih diplomatskih in političnih odnosih, kar sta ob tej priložnosti izpostavila tako Vučić kot Di Maio. Slednji se je v zadnjih mesecih zelo zavzel za približevanje Beograda Evropski uniji, kar so mu nekateri partnerji v EU še kar zamerili.