Športel o športni literaturi

V ponedeljkovi športni oddaji Športel je voditelj Igor Malalan v koprskem studiu gostil Jano Kalc iz Tržaškega knjižnega središča, Urško Vidoni iz openske knjigarne Librarna ter popotnika in ustvarjalca slikanic Mirana Ipavca. Govor je stekel o športni literaturi Slovencev v Italiji. Sodelavka Katja Kanalaz je obiskala teniška igrišča AŠZ Gaja na Padričah, kamere Športela so v svoj objektiv ujele še tekmo nogometne elitne lige med Sistiano Sesljanom in ekipo Zaule Rabuiese, kamere deželnega sedeža Rai pa odbojkarski derbi moške C-lige med Sočo ZKB Lokanda Devetak in SloVolleyjem ZKB. V rubriki Športna anekdotica je sodeloval teniški trener Gaje Matteo Cigui.

