Glovo z 10. majem zapušča Slovenijo

Španski ponudnik dostave hrane in drugih izdelkov na dom Glovo zapušča slovenski trg. Storitev dostave bo podjetje v Sloveniji nudilo še do 10. maja do 22. ure, so v sporočilu uporabnikom navedli v podjetju. Za prenehanje poslovanja v Sloveniji so se odločili na podlagi ponovne ocene prednostnih naložb podjetja.

Glovo bo do 10. maja do 22. ure izvajalo običajne storitve, ekipa za pomoč strankam pa bo svoje storitve opravljala do 31. maja, so sporočili iz podjetja.

»Zahvaljujemo se za vsa vaša naročila na aplikaciji Glovo. Hvaležni smo za priložnost, da smo vam lahko dostavljali,« so zapisali v sporočilu uporabnikom.

Kot poroča Forbes Slovenija, so iz podjetja nekaterim medijem sporočili, da bodo zaposlenim iskali ustrezna delovna mesta v svojih pisarnah v drugih državah. Obljubljajo tudi odpravnine v zneskih nad zakonsko predpisanimi minimumi. Konec leta 2023 je bilo v Glovu v Sloveniji zaposlenih 19 ljudi.

Glovo je na slovenski trg vstopil leta 2021 s prevzemom podjetja Ehrana. Prvo leto v Sloveniji je imelo podjetje Glovoapp SI 3,8 milijona evrov prihodkov in 2,4 milijona evrov izgube, je razvidno iz podatkov, objavljenih na Ajpesu.

Leta 2022 je podjetje tako prihodke kot izgubo še povečalo. Prihodki so znašali 4,3 milijona evrov, izguba pa 3,2 milijona evrov. Lansko leto je Glovo v Sloveniji končal s 3,7 milijona evrov prihodkov in 2,2 milijona evrov izgube.