Med izolacijskimi deli zagorela streha dvonadstropne hiše

Gasilci iz Codroipa so danes ob 12.40 posredovali v Morteglianu na Videmskem, kjer je zagorela lesena streha dvonadstropne hiše. Požar se je vnel med izolacijskimi deli. Delavci, ki so bili na kraju, so takoj poklicali na pomoč na interventno telefonsko številko in so obvestili lastnike, ki so bili v notranjih prostorih. Skupaj so z vrtno cevjo začeli gasiti požar. Gasilci so ga nato dokončno pogasili, pri čemer so preverili, da ne bi bilo skritih žarišč in da ne bi bili hišni prostori nasičeni z morebitnimi strupenimi plini. Streho so zavarovali.