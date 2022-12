Italija začela s testiranjem potnikov s Kitajske

Italija je danes kot prva evropska država začela s testiranjem letalskih potnikov s Kitajske. Premierka Giorgia Meloni je ob tem pozvala k sprejemu podobnih ukrepov na ravni EU. Kot je dejala, je stanje trenutno pod nadzorom, a dodala, da so testiranja in maske še vedno koristni, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Zdravstvene oblasti na Apeninskem polotoku opozarjajo na nevarnost pojavov novih različic koronavirusa, potem ko je Peking opustil ničelno toleranco do covida in odprl meje.

Prve pozitivne primere okužb z novim koronavirusom so zabeležili pri dveh potnikih na milanskem letališču Malpensa, s testiranjem pa so pričeli tudi na rimskem letališču Fiumicino. Po besedah Meloni pa so pri vseh 15 pozitivnih testih doslej ugotovili prisotnost različice omikron, ki že dolgo prevladuje v Evropi.

Namestnik ministra za promet Galeazzo Bignami je tudi pozval ostale evropske države, naj sledijo vzoru Italije, da bi se izognili »napakam iz preteklosti«.

V odziv na izbruh okužb v najštevilčnejši državi na svetu so pred Italijo določene omejitve za potnike s Kitajske sprejele že ZDA in Japonska, navaja nemška tiskovna agencija dpa.