Italija zaradi balzamičnega kisa ugovarja Sloveniji

Pravilnik o kakovosti kisa in razredčene ocetne kisline, ki ga je sprejela Slovenija in z njim decembra seznanila Evropsko komisijo, še ni začel veljati zaradi italijanskega ugovora. Včeraj se je iztekel trimesečni rok mirovanja, med katerim po pravilih EU države članice ne smejo sprejeti zadevnega tehničnega predpisa. A italijansko ministrstvo za kmetijstvo, prehrano in gozdove je vložilo podrobno mnenje, s čimer se obdobje mirovanja podaljša še za tri mesece, in sicer do 3. junija.

Slovenija bo morala v tem času argumentirati določila v pravilniku, pri čemer Italijo moti člen, po katerem je balzamični kis vsaka mešanica vinskega kisa in grozdnega mošta. To naj bi zavajalo potrošnike, ki bi vsak balzamični kis lahko zamenjali z zaščitenim balzamičnim kisom iz Modene. Za pridelavo tega posebnega balzamičnega kisa so postopki bistveno zahtevnejši.