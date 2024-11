Italijanščina odmevala v državnem zboru

Italijanščina je po več letih spet odmevala v Državnem zboru Republike Slovenije. Zato je poskrbel poslanec italijanske narodnosti Felice Žiža, ki je pred dnevi na plenarnem zasedanju govoril v italijanščini. Zadnji je redno uporabljal italijanščino poslanec Roberto Battelli do leta 1995. Nato so poslanci italijanske manjšine redno uporabljali slovenščino. Žiža je sicer v italijanščini govoril tudi na seji enega od odborov letos aprila, zdaj pa se je odločil, da bo materni jezik uporabljal, tudi zasedanjih državnega zbora. Izrazil je navdušenje nad dobrim sprejetjem pobude med poslanci, saj nihče od njih in niti od obiskovalcev, ni protestiral. Gre za pomembno uveljavljanje identitete ter za uveljavljanje dvojezičnosti na najvišji ravni, je med drugim povedal za časopis La voce del popolo. Pred leti mu je Roberto Battelli odsvetoval uporabo italijanščine v državnem zboru, ker je ob posegih v italijanščini nastalo več težav, med drugim pri dojemanju in zamudah pri prevajanju. Zdaj pa so se časi spremenili, je komentiral. Več poslancev dobro obvlada italijanščino, mnogi pa jo razumejo. Zato se je odločil, da jo bo uporabljal.