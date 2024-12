Italijanska vlada ne bo povišala prispevka za Slovence

Če ne bo kakšnih neprijetnih presenečenj (npr. rezanje izdatkov posameznih ministrstev), bo slovenska manjšina iz sklada zaščitnega zakona prihodnje leto spet prejela deset milijonov evrov. V poslanski zbornici je namreč »padel v vodo« predlog Demokratske stranke, da bi prispevek povišali za dva milijona evrov.

Do za Slovence negativnega razpleta je prišlo v pristojni poslanski komisiji, ki je dejansko zavrnila amandma DS s prvopodpisnico poslanko Lio Quartapelle Procopio. Popravek, ki ga je spodbudila senatorka Tatjana Rojc, je, poleg nekaterih drugih vidnih strankinih predstavnikov, podpisala tudi poslanka, nekdanja predsednica FJK Debora Serracchiani.

Proračunska komisija je na predlog Silvane Andreine Comaroli (Liga), poročevalke proračunskega zakona, dvakrat »dala na stran« predlog največje levosredinske stranke, kar pomeni, da si je ministrstvo za ekonomijo in finance vzelo čas za razmislek o tem vprašanju. Ta razmislek, ki je trajal približno teden dni, se za manjšino očitno ni dobro končal.

Rojc in Serracchiani v skupni izjavi obžalujeta, da vlada Giorgie Meloni ni upoštevala inflacije in stalnega naraščanja stroškov, kar bremeni tudi manjšinske ustanove in organizacije. Znesek desetih milijonov evrov je namreč že nekaj let enak, na kar je Rim, očitno zaman, večkrat na diplomatski in politični ravni opozarjala tudi Slovenija.