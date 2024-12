Iz gradeških jaslic poskušala odnesti Jezuščka

Danes popoldne je na vatikanskem Trgu sveega Petra aktivistka feministične skupine Femen Yana Fedorets v drzni akciji iz jaslic poskušala ukrasti jezuščka. Jaslice, ki letos krasijo vatikanski trg, prihajajo iz Furlanije - Julijske krajine, natančneje iz Gradeža, predstavljajo pa prizor iz gradeške lagune.

Aktivistka je urno preskočila ograjo in stekla proti sveti družini. Med tekom je slekla jopo in se »zgoraj brez« usmerila proti kipu Jezusa, ki leži v jaslicah. Preden bi prišla do cilja, so jo ustavili policisti in vatikanski žandarji ter jo aretirali. Na hrbtu je aktivistka nosila napis »Putin is a war criminal« (Putin je vojni zločinec), na prsih pa »where is my child« (kje je moj otrok). Feministična skupina Femen, je na družbenih omrežjih zapisala, da je želela aktivistka opozoriti na ruske vojne zločine nad ukrajinskimi otroki. Policisti so 25-letnico ovadili zaradi upiranja uradni osebi in poškodovanja uradne osebe. Prislužila si je tudi ovadbo zaradi opolzkih dejanj v javnosti.