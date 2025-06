Iz Izole z jadrnico na pot za nov Guinnessov rekord

V Izoli sta danes dopoldne Jona in Luka Kobler začela jadralski podvig Jonuka400 - Misija brez sape, v okviru katerega bosta poskušala postaviti Guinnessov rekord v najdaljši prejadrani razdalji v dvoje z jadrnico tipa dinghy. Jadralski tandem, ki ga sestavljata 16-letna Jona in njen oče Luka, podvig namenjata ozaveščanju o pljučni hipertenziji. Gre za redko bolezen pljuč in srca z nespecifičnimi simptomi, ki bolnikom jemlje sapo tudi ob najosnovnejših naporih.

Jona in Luka Kobler hočeta prejadrati 400 navtičnih milj brez pomoči ali dotika kopnega. Na pot se odpravljata z jadrnico Beneteau First 14 SE. »Najino sporočilo je, da tudi s to boleznijo ob pravočasni diagnozi in ustreznih zdravilih lahko živiš polno življenje, kot pri jadranju z dobrimi prilagoditvami uspešno zajameš veter v jadra,« je za STA povzela 16-letnica.

Misijo brez sape Jonuka400 bo mogoče spremljati prek sledilnika lokacije v realnem času, dnevnih poročil in javljanj v živo prek uradnih kanalov projekta.