Iz Posočja dve novi čezmejni avtobusni liniji za Trbiž in Čedad

Z začetkom poletnih počitnic bodo v Posočju začeli izvajati dve novi čezmejni avtobusni liniji javnega potniškega prometa. Linijo Bovec-Trbiž-Kranjska Gora bodo zagnali v petek in bo obratovala celo leto, linija Tolmin-Kobarid-Čedad pa bo obratovala med julijem in avgustom, so sporočili iz Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa.

Linija Bovec-Predel-Kranjska Gora je nastala v sodelovanju Družbe za upravljanje javnega potniškega prometa (DUJPP) in Regijskega centra mobilnosti Severna Primorska, ki deluje pri Posoškem razvojnem centru.

Kot so pojasnili v DUJPP, je nastanek linije rezultat razmišljanja, da se povezava izpelje po najkrajši poti med zgornjim delom Posočja in Gorenjsko prek prelaza Predel in Italije. V poletnem času bo ta povezava pomembna predvsem za obiskovalce, v ostalem delu leta pa bo dobrodošla za dijake in študente, so ocenili v sporočilu za javnost.

»Obe liniji sledita izvajanju sporazuma, ki sta ga v minulem letu sprejeli Slovenija in Furlanija-Julijska Krajina in omogoča vzajemno sodelovanje pri povezovanju javnega potniškega prometa na čezmejnem prostoru,« je dejal vodja Regijskega centra mobilnosti Severna Primorska iz Posoškega razvojnega centra Miro Kristan.

Župan občine Bovec Valter Mlekuž je izrazil navdušenje nad dejstvom, da je tudi financiranje dveh avtobusnih linij sistemsko urejeno.