Iz Slovenije redno po nakupe na Tržaško

Čeprav so tudi cene izdelkov v trgovinah na italijanski strani meje v zadnjem času precej zrasle, se zdi, da to velike večine kupcev iz Slovenije ni odvrnilo od nakupov v tamkajšnjih trgovinah. Vsaj za nekatere izdelke velja, da so na Tržaškem še vedno cenejši kot na slovenski strani.

Nekateri se morda tja odpravijo manj pogosto kot prej, primerjajo cene, spremljajo akcije in kupijo samo posamezne izdelke. Še vedno pa je precej takih, ki veliko živil in čistil kupujejo čez mejo, saj ocenjujejo, da so bodisi cenejša bodisi kakovostnejša kot v Sloveniji.

»Kava, pašta, nekatera čistila, prašek za perilo, pa pločevinke s paradižnikom, koruzo, s fižolom ... To se najbolj splača. Prihranek se razlikuje, je odvisen od akcij. Pri pločevinki s tuno in zelenjavo, na primer, lahko prihraniš tudi po en evro,« nam je razlagal Koprčan, ki smo ga pred dnevi srečali v trgovini Famila pri Rabujezu. Pogled po parkirišču pred to trgovino, kjer je bilo veliko avtomobilov s slovenskimi in hrvaškimi registrskimi oznakami, je razkrival, da to prepričanje deli mnogo slovenskih in hrvaških kupcev.

Z ženo redno kupujeta onstran meje. Kruh, mleko in podobne stvari, ki jih potrebujeta sproti, kupujeta v manjših trgovinah v koprskem mestnem jedru. »Enkrat na mesec se odpraviva čez mejo po vse ostalo. Porabiva približno po 100 evrov. Pri nas bi za tak nakup gotovo odštela več. Seveda so se tudi v Italiji cene dvignile, ampak še vedno se splača,« je prepričan.

(PRIMORSKE NOVICE)

