Izraz najbolj konservativne Lige

V Ligi sobivajo različne struje, komponente in idejne usmeritve. Novi predsednik italijanske poslanske zbornice Lorenzo Fontana (42 let) sodi v njeno skrajno konservativno strujo, je glasen nasprotnik pravice do splava ter pravic LGTB državljank in državljanov, v preteklosti je zagovarjal priključitev Krima Rusiji ter nasprotoval sankcijam proti njej.

Svojo politično pot je Fontana začel pri 22 letih kot vodja mlade Padanske garde takratne Severne lige, nato je bil izvoljen v veronski občinski svet, sedem let pozneje je bil že evropski poslanec, nato podpredsednik poslanske zbornice ter minister za družino v prvi vladi Giuseppeja Conteja.

Politično slavo je doživel v evropskem parlamentu, kjer je popeljal Ligo v skupino Evrope nacij in svobode (ENF), ki združuje pisano skupino evroskeptikov, med katerimi je tudi francoska stranka Marine Le Pen. Bil je zagovornik brexita in politike trde roke do priseljencev, čeprav se je morala njegova mati pri 17 letih izseliti v Švico, ker doma ni našla dela. Iz Strasbourga je poslal »tople pozdrave prijateljem Zlate zore«, skrajno desne grške stranke, večkrat je tudi opozoril na nevarnost »islamske invazije« Evrope.

Fontana si je veliko medijsko pozornost prislužil kot nasprotnik po zakonu priznane pravice do splava in pravic istospolnih parov ter vseh, ki po njegovem tako ali drugače ogrožajo obstoj tradicionalne družine.