Jabolko navdiha prejeli junaki in junakinje, ki so se borili s požari

Predsednik republike Borut Pahor je na Brdu pri Kranju v znak hvaležnosti sprejel gasilce, prostovoljce in druge sodelujoče pri gašenju julijskih požarov na Krasu, največjih v zgodovini Slovenije. Junakom, kot je poimenoval posameznike, ki se borijo s požari ter ščitijo ljudi in njihovo premoženje, je vročil priznanje jabolko navdiha.Dvorana Grandis kongresnega centra na Brdu pri Kranju je bila zapolnjena do zadnjega kotička. Če bi želeli organizirati sprejem za vse, ki so tako ali drugače sodelovali v intervenciji ob julijskih požarih na Krasu, bi bila premajhna tudi dvorana v ljubljanskih Stožicah, je dejal Pahor. Ob tem je spomnil na julijske obsežne požare na Krasu: »Cela država, vsi ljudje, ne glede na številne razlike med nami, smo takrat držali pesti, da bi vam čim prej uspelo pogasiti požar.«

»Počaščeni smo, da ste prepoznali naše delo in trud,« je povedal poveljnik Gasilske enote Nova Gorica in vodja intervencije ob požarih na Krasu Simon Vendramin. Spomnil je na neprespane noči, polne agonije in stresa, ko so se gasilci več kot dva tedna nepretrgoma borili z ognjenimi zublji. Ob tem je pristojnim sporočil, da se je treba zaradi velikega pomena prostovoljnega gasilstva v Sloveniji zavzemati za njegovo ustreznejšo ureditev, ki bo prostovoljnim gasilcem zagotavljala boljše pogoje in pripravljenost gasilskih enot. Jabolko navdiha je po Pahorjevih besedah izraz občudovanja in hvaležnosti vseh prebivalcev Slovenije.